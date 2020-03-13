Экономика
ВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Общество
В Подмосковье ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области вводят режим свободного посещения школ в регионе.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2020-2022 годы
Члены Совета Федерации одобрили закон об изменении параметров федерального бюджета страны на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Политика
Трамп объявил в США чрезвычайное положение
Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории США из-за эпидемии коронавируса.
Биатлон
Шипулин прокомментировал решение Фуркада завершить карьеру
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Технологии
В США рассказали об асах-роботах
Игры
Игроки Dreams смогут начать зарабатывать на своих разработках
Происшествия
В Ингушетии возбудили уголовные дела после перестрелки с полицейскими
Следственные органы Ингушетии возбудили два уголовных дела после перестрелки в ходе конфликта в селе в Назрановском районе и ранения двоих сотрудников полиции, сообщает региональное СУСК.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Футбол
Матч РПЛ пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Краснодаром» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте турнира.
Шоу-бизнес
Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой
Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Футбол
Бензема признался, что ему скучно на карантине
Форвард «Реала» Карим Бензема в stories Instagram рассказал о том, как он чувствует себя на карантине.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ задержан в Петербурге
Целью аварии был некий сотрудник Управления собственной безопасности ФСБ, который ездил на машине с подложными номерами, что и планировалось выявить с помощью организованного ДТП.
Происшествия
В Петербурге у москвички угнали «Лексус» за 7 миллионов рублей
Неизвестный похитил автомобиль за 7,2 миллиона рублей.
Здоровье
В штабе правительства Алтайского края обсудили тему коронавируса
В правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко провел заседание, посвященное недопущением коронавируса на территорию региона.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Спорт
Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Общество
Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса
Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.