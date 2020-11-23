Классический Land Cruiser 70 стал броневиком в ЮАР

В результате у SVI получился вполне добротный и довольно простой бронированный внедорожник с платформой позади кабины, который компания назвала MAX 3. У новинки не осталось ни единой кузовной панели оригинала, все было заменено угловатой обшивкой с броней класса B6, защищающей от прямого попадания калибров 5.56 и 7.62 мм.