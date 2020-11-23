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Фьючерсы на фондовые индексы США растут на новостях о вакцине от коронавируса

Экономика сегодня
Финансовая газета
ПРАЙМ
ФАН
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на новостях относительно клинических испытаний вакцины британской компании AstraZeneca, которые позволяют ослабить опасения за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

ТАСС16:53
Финмаркет

Фондовый рынок США растет, подгоретый результатами испытаний ряда вакцин от COVID-19

Финмаркетвчера в 10:11
Finam.Ru

Индекс S&P 500 подрастает на результатах тестирования еще одной вакцины

Finam.Ruвчера в 12:58
Экономика сегодня

Фондовый рынок США растет после новостей об испытаниях вакцины от COVID-19

Экономика сегоднявчера в 12:47
ФАН

Индексы на бирже Нью-Йорка растут на фоне новостей о вакцине от COVID-19

ФАНвчера в 12:42
ПРАЙМ

Фондовые индексы США выросли на позитивных результатах исследований вакцин

ПРАЙМ18:27
Финансовая газета

Пик во время чумы

Финансовая газетавчера в 09:00

Китайская ракета успешно вывела лунный зонд на заданную орбиту

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на заданную орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю, сообщили в государственном космическом управлении Китая (CNSA).
Китайская ракета успешно вывела лунный зонд на заданную орбиту
РИА Новости17:34

Samsung может отказаться от своих знаменитых смартфонов Galaxy Note

Компания Samsung может отказаться от смартфонов одной из своих самых популярных серий Galaxy Note в пользу нового гаджета, отличающегося гибким дисплеем, пишет южнокорейское издание Aju News со ссылкой на собственные источники.
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РБКвчера в 15:50

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Власти Новосибирской области намерены в 2021 году сократить финансирование программы газификации региона почти на 34% по сравнению с текущим годом, когда расходы должны составить 213,4 млн рублей.
ТАССвчера в 02:38

Классический Land Cruiser 70 стал броневиком в ЮАР

В результате у SVI получился вполне добротный и довольно простой бронированный внедорожник с платформой позади кабины, который компания назвала MAX 3. У новинки не осталось ни единой кузовной панели оригинала, все было заменено угловатой обшивкой с броней класса B6, защищающей от прямого попадания калибров 5.56 и 7.62 мм.
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