Фьючерсы на фондовые индексы США растут на новостях о вакцине от коронавируса
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на новостях относительно клинических испытаний вакцины британской компании AstraZeneca, которые позволяют ослабить опасения за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Фондовый рынок США растет, подгоретый результатами испытаний ряда вакцин от COVID-19
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Фондовый рынок США растет после новостей об испытаниях вакцины от COVID-19
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