Финансы
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
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Американские фондовые индексы обвалились на ожиданиях второй волны коронавируса
Эхо Москвы11 июня в 19:09
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Экономика
Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19
Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о "скрытых" признаках нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:49
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Коммерсантъ вчера в 17:31
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Футбол
Роббен провел тренировку на базе «Баварии»
Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.
Советский спорт вчера в 13:43
Общество
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru вчера в 16:46
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:14
Общество
Главные новости к утру 13 июня
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико баллотируется в президенты. В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом.
Коммерсантъ 00:00
Гаджеты
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews вчера в 14:02
Происшествия
В Казани произошел взрыв на газохранилище
Российская газета вчера в 23:45
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края, и брат глава региона Вячеслав Фургал.
Известия вчера в 23:54
Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
Политика
Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 11 июня в 06:36
Авто
Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
Faktom 11 июня в 02:03
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:08
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Финансы
Эксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
Газета.Ru вчера в 20:09
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM 11 июня в 07:37
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Здоровье
В Хакасии выздоровели ещё 19 пациентов с коронавирусом
Под наблюдением врачей находится 1796 человек, из них 19 — в обсерваторе. Получают лечение 427 пациентов. Общее число выздоровевших — 791.
REGNUM 11 июня в 02:56
Происшествия
Запашный оценил видеообращение Ефремова
Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 23:56
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59