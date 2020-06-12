Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.

Фьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи

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