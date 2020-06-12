Финансы

ПРАЙМПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи

Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
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Фондовые индексы США закрылись ростом до 2% после падения из-за волатильности рынков

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Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением

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Экономика

Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%

Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия».
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Здоровье

Ученый рассказала о «скрытых» признаках COVID-19

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о "скрытых" признаках нового типа коронавируса COVID-19.
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Газета.Ru вчера в 14:26
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Происшествия

Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП

Коммерсантъ вчера в 17:31
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
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Футбол

Роббен провел тренировку на базе «Баварии»

Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.
Советский спорт вчера в 13:43
Общество

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38
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Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
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Общество

Главные новости к утру 13 июня

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико баллотируется в президенты. В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом.
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Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
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Российская газета вчера в 23:45
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
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Умер брат главы Хабаровского края

В возрасте 67 лет скончался депутат законодательной думы Хабаровского края, и брат глава региона Вячеслав Фургал.
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Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
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Политика

Кремль ответил на идею «самых жестких санкций» США против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что члены палаты представителей США от Республиканской партии рекомендовали ввести в отношении России "самые жесткие санкции, которые когда ли принимались" из-за того, что Москва "подрывает демократический международный порядок".
Московский Комсомолец 11 июня в 06:36
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Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
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Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
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Происшествия

Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:08
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Финансы

Эксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике.
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Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
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Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
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Здоровье

В Хакасии выздоровели ещё 19 пациентов с коронавирусом

Под наблюдением врачей находится 1796 человек, из них 19 — в обсерваторе. Получают лечение 427 пациентов. Общее число выздоровевших — 791.
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Запашный оценил видеообращение Ефремова

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 23:56
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Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
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