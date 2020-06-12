Финансы
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
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Американские фондовые индексы обвалились на ожиданиях второй волны коронавируса
Эхо Москвы11 июня в 19:09
Фьючерсные рынки США просели из-за опасений по поводу второй волны COVID-19
ИА Красная Весна11 июня в 09:18
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
В Симферополе запустили новый водопровод
12 июня в Симферополе запущен новый водопровод, старт магистрали дал глава Крыма Сергей Аксенов.
МонаВиста вчера в 13:24
Баскетбол
Кайри Ирвинг выступил против возобновления сезона НБА
Metaratings 02:39
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
Кино
Отказ от роли Капитана Америки и неудачи в любви. Все, что вы хотели знать о Крисе Эвансе
StarHit.ru 00:30
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
Общество
Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу о новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса в стране.
РИА Новости 02:54
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Политика
В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко переезжает в Казань с детьми
Анастасия Костенко переезжает в Казань с детьми Анастасия Костенко покидает Москву и уезжает к мужу в Казань.
Экспресс газета вчера в 05:28
Футбол
Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу
Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился нулевой ничьей.
RT на русском 03:06
Здоровье
59 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 6,5%. Всего в Приамурье выявлено 973 случая COVID-2019.
Телепорт 03:07
Футбол
Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru вчера в 10:49
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал накаченный за карантин торс
Юморист Максим Галкин опубликовал пикантное фото накаченного за время карантина торса.
Слово и Дело 11 июня в 12:22
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
Газета.Ru 01:52
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается.
REGNUM вчера в 11:47
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат 11 июня в 09:54
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Здоровье
Коронавирусом в Костромской области заражаются десятки человек в день
За день в Костромской области коронавирусом заболело 38 человек, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today вчера в 03:00
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 11 июня в 12:49