Экономика

ПРАЙМПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи

Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
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«Мы уже вошли в фазу коррекции». Чего ожидать на рынках в ближайшую неделю?

BFM.ru11:19

Индексы США упали на 5–7%

Коммерсантъ11 июня в 16:58

Фондовые индексы США закрылись ростом до 2%

ПРАЙМ12 июня в 17:06

Биржевые индексы в Нью-Йорке в начале торгов показали позитивную динамику после коррекции

ТАСС12 июня в 10:14

Индексы США обвалились на фоне прогнозов ФРС и опасений по коронавирусу

РБК11 июня в 18:06

Эхономика: Индексы США по итогам торгов в четверг обвалились

Эхо Москвывчера в 09:12

Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов

Глас Народа11 июня в 01:20
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
3,8K
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче

Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Политика

Сатановский объяснил решение США не предоставлять снимки по делу MH17

США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, когда решили не предоставлять новые данные по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
NewInform 08:06
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением о ДТП

62инфо вчера в 02:05
7,5K
Происшествия

В Пулково столкнулись два самолета

Коммерсантъ 07:43
334
Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение

ТАСС 10:45
1
Общество

От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей

Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи.
Вести.Ru 10:47
1,2K
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской больницы, в которой он проходил обследование, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" друг артиста Артур Согомонян.
Интерфакс 08:15
6
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
3,2K
Наука

Ученые рассказали об угрозе развития новой болезни из-за коронавируса

Согласно статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.
РИА Новости 10:27
6
Политика

Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Lenta.ru 09:38
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Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
1
Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
2
Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
8
Происшествия

Адвокат оценил шансы Ефремова избежать уголовного наказания

Народные новости 11:10
5
Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
80
Происшествия

В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов

Следствие возбудило уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Брянске, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:26
5
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
2K
Фигурное катание

Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием

Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
73
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
218
Политика

Путин рассказал, в чем заключена сила России

Российский президент Владимир Путин объяснил в чем, с его точки зрения, заключается главная сила страны.
NewInform 07:51
10
Общество

Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России

Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
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Политика

Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ

Известия 08:44
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
278
Происшествия

Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля

В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
13
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Экономика

МВФ: за чертой бедности окажутся 100 млн человек

Глава Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева заявила, что экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может оставить за чертой бедности до 100 млн человек по всему миру, передаёт её слова РИА Новости.
Право.ру 11 июня в 12:09
5
Общество

Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
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