Экономика

ПРАЙМПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи

Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
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Эхономика: Индексы США по итогам торгов в четверг обвалились

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Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе

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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
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Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

РИА Новости 08:34
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Авто

Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям

Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
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Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Авто

Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Новый кроссовер от Haval получил брутальный внешний вид с большими фарами, светодиодными L-образными фонарями и массивной решёткой радиатора.
Tvoe-avto.com 10:34
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Общество

В РПЦ назвали насилие единственной причиной для изъятия детей из семьи

В интервью телеканалу «Россия 24» священнослужитель сказал, что материальные проблемы не должны быть поводом изымать ребёнка.
Говорит Москва 09:18
Шоу-бизнес

Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах Юлии на лето

По словам Романиди, Юлия Норкина без конца говорила о море и своих грандиозных планах.
Экономика сегодня 07:40
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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Авто

В автомобиле кондиционер забирает около 2% мощности

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Шоу-бизнес

О страданиях Юлии Норкиной перед смертью рассказала Елена Жукова

ИнфоСМИ 07:36
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Политика

Угроза коронавируса: правительству Украины поручено выработать решения

Киев, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM Правительству Украины в связи с повышением числа случаев заражения коронавирусом в стране поручено выработать ряд решений.
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
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Политика

Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров

Общественное телевидение России 11 июня в 11:57
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Общество

Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
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Футбол

Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

Бомбардир.ру 02:53
Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Происшествия

Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
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Политика

Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
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Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
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Происшествия

В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
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Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
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Происшествия

В Париже митингуют против полицейского произвола

В столице Франции проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола.
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Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ

Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 02:16
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Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

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Создан источник питания, работающий на соли

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