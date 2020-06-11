Экономика
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
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Фьючерсные рынки США просели из-за опасений по поводу второй волны COVID-19
ИА Красная Весна11 июня в 09:18
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Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Общество
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Авто
Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям
Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Новый кроссовер от Haval получил брутальный внешний вид с большими фарами, светодиодными L-образными фонарями и массивной решёткой радиатора.
Tvoe-avto.com 10:34
Общество
В РПЦ назвали насилие единственной причиной для изъятия детей из семьи
В интервью телеканалу «Россия 24» священнослужитель сказал, что материальные проблемы не должны быть поводом изымать ребёнка.
Говорит Москва 09:18
Шоу-бизнес
Подруга Норкиной рассказала о грандиозных планах Юлии на лето
По словам Романиди, Юлия Норкина без конца говорила о море и своих грандиозных планах.
Экономика сегодня 07:40
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Авто
В автомобиле кондиционер забирает около 2% мощности
32CARS.ru 01:33
Политика
Угроза коронавируса: правительству Украины поручено выработать решения
Киев, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM Правительству Украины в связи с повышением числа случаев заражения коронавирусом в стране поручено выработать ряд решений.
REGNUM 10:30
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
Политика
Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров
Общественное телевидение России 11 июня в 11:57
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Футбол
Смолов включен в заявку «Сельты» на матч с «Вильярреалом»
Бомбардир.ру 02:53
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Политика
Посол России заявил об отсутствии позитивных сигналов от США по СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) остаётся единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений, его действие истекает в феврале 2021 года.
Парламентская газета 08:41
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Политика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
Происшествия
В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент
Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
Общество
Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%
Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
Происшествия
В Париже митингуют против полицейского произвола
В столице Франции проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола.
Коммерсантъ 09:26
Технологии
Недавнее обновление Windows 10 «сломало» запуск программ
Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
The GEEK 02:16
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Наука
Создан источник питания, работающий на соли
NewInform 07:07