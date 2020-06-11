Экономика
News.ruФондовые индексы США выросли на 2,5% после падения
Основные фондовые индексы США 12 июня продемонстрировали рост на 2,5% после снижения на 5–7% днём ранее, вызванного глобальной волатильностью.
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Американские фондовые индексы обвалились на ожиданиях второй волны коронавируса
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Фьючерсные рынки США просели из-за опасений по поводу второй волны COVID-19
ИА Красная Веснавчера в 09:18
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ 04:11
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В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
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Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
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Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro
Газета.Ru 06:36
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
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Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару
Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
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Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Политика
День России: какой праздник отмечают 12 июня
Еще в 1990 году 12 июня стало знаменательным днем. В этот день была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР.
ФедералПресс 00:00
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Ford и Volkswagen заключили договоры о развитии альянса
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На рынках Вьетнама обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов
Коронавирусная инфекция поражает не только людей, но и большинство млекопитающих.
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
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Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
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Empire назвал величайшего киногероя в истории
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Netflix представил трейлер новой комедии про конкурс «Евровидение»
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
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Коммерсантъ 11:23
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В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
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Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
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Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Чехия согласилась обсуждать судьбу памятника Коневу
Чехия согласна обсудить с Россией судьбу памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее снесли в Праге.
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