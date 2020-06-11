Основные фондовые индексы США 12 июня продемонстрировали рост на 2,5% после снижения на 5–7% днём ранее, вызванного глобальной волатильностью.

Фондовые индексы США выросли на 2,5% после падения

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