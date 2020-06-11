Экономика
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США растут после распродажи
Фьючерсы на фондовые индексы США восстанавливаются, отыгрывая позиции после сильнейшей распродажи с середины марта.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов
Глас Народа11 июня в 01:20
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
РИА Новости 01:43
Армия и оружие
Военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов на фоне учений НАТО на Балтике
ТАСС 04:43
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Происшествия
Второй мужчина погиб от удара молнией в Новосибирской области
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали о гибели от удара молнией 25-летнего мужчины. Трагедия произошла утром 13 июня в Коченёвском районе.
Вести Новосибирск вчера в 23:10
Футбол
Юрий Белоус: Семину больше подходит старая английская модель клуба
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» высказался о замене в «Локомотиве» Юрия Семина на Марко Николича.
Советский спорт вчера в 02:37
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Путешествия
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
Догузова отметила, что ведомство находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами по вопросу выезда российских граждан на отдых за границу.
Комсомольская правда вчера в 14:05
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Общество
Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Lenta.ru 04:51
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.
Известия вчера в 03:46
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
В Свердловской области ещё 254 человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек.
Вечерние Ведомости 03:47
Футбол
«Челси» отказался от трансфера Эдинсона Кавани
По данным источника, «Челси» был готов удовлетворить высокие требования футболиста по зарплате, однако по инициативе главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда клуб отказался от трансфера Кавани и решил сосредоточиться на подписании форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Чемпионат 03:57
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Политика
Качиньский допустил покупку газа у России
Польша допускает покупку газа у России, если у нее будут хорошие цены, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Взгляд.ру 02:28
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Здоровье
Молодой мужчина скончался от ковида в Челябинской области
На утро 14 июня в регионе подтверждено 169 новых случаев, а общее число стало 4811 случаев. В медучреждениях области находятся 2269 человек.
Челябинск Сегодня 02:18
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин вступился за бывшую жену Михаила Ефремова
Анна-Мария Ефремова с отцом После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова Ксения Качалина в беседе с журналистами назвала события, предшествовавшие столкновению внедорожника артиста с фургоном погибшего водителя-курьера, "прекрасной пьянкой".
Вокруг ТВ 04:21
Игры
Star Citizen собрала уже больше 300 млн долларов
В декабре прошлого года краудфандинговая кампания Star Citizen достигла 250 млн долларов, но в начале этого года сборы упали до 4-5 млн долларов в месяц.
Игромания.ру 04:47
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Фигурное катание
Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда вчера в 20:54
Здоровье
Еще 69 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Как сообщает оперштаб по региону, один человек скончался. На 14 июня в регионе обследовано146285 человек.
Алтайская правда 02:15