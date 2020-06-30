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Армия и оружие В Конгрессе считают, что обвинения РФ в сговоре с боевиками угрожают военным Публикация в газете The New York Times о том, что Россия якобы платила афганским исламистам за убийства американских морпехов, ставит под угрозу жизни военных США, считает член Палаты представителей конгресса США, республиканец Джим Бэнкс (Jim Banks).

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Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 51

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Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 398

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Политика Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.