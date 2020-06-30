Экономика
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились
Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке. Накануне американские индексы завершили три месяца с лучшим результатом более чем за 20 лет. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,2%, предвещая небольшое снижение в начале торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Финмаркет30 июня в 05:02
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей
В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания 02:59
Армия и оружие
В Конгрессе считают, что обвинения РФ в сговоре с боевиками угрожают военным
Публикация в газете The New York Times о том, что Россия якобы платила афганским исламистам за убийства американских морпехов, ставит под угрозу жизни военных США, считает член Палаты представителей конгресса США, республиканец Джим Бэнкс (Jim Banks).
ИА Красная Весна 04:50
Политика
Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж, защита заявила, что подаст апелляцию.
РИА Новости 04:42
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс 30 июня в 06:10
Общество
Мишустин продлил выплаты для некоторых граждан до 15 сентября
Правительство продлило выплаты для соцработников, которые ведут работу по профилактике и борьбе с коронавирусом до 15 сентября.
Deita.ru 29 июня в 07:00
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что страдает без мужа
Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова впервые выступила в роли ведущей
Ольга провела церемонию закрытия кинофестиваля «Зеркало» zerkalo.space и olyabodrova Дочь Сергея Бодрова Ольга впервые выступила в роли ведущей на церемонии закрытия кинофестиваля «Зеркало» вместе с Юрием Колокольниковым.
ВладТайм 04:47
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 29 июня в 12:56
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru 30 июня в 11:32
Футбол
«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
RT на русском вчера в 05:59
Политика
Памфилова назвала легитимным и состоявшимся голосование по поправкам
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в легитимности голосования по поправкам к Конституции нет сомнений, оно признано состоявшимся.
Известия 04:45
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Общество
Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Происшествия
В Бурятии задержали преступное сообщество сутенеров и вымогателей
Полиция Бурятии выявила преступное сообщество, которое занималось организацией проституцией в столице республики.
Байкал24 04:39
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Здоровье
На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса
В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала, где живет больная раком актриса
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, показала, где живет ее больная мать.
iReactor вчера в 09:38
Баскетбол
«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды
Спорт-Экспресс 05:27
Здоровье
Сахалинская областная поликлиника заработала после пандемии
Сахалинская областная поликлиника возобновляет работу с сегодняшнего дня, 2 июля. Ее будут вести очно и в телемедицинском режиме.
АСТВ 01:03
Происшествия
В Петербурге за госизмену осудили военного эксперта
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 12:11 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении военного эксперта и политолога Владимира Неелова, обвиненного в государственной измене.
REGNUM 05:11
Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Итоги голосования по поправкам в конституцию подтвердили поддержку обществом предложенного президентом курса развития страны, это ставит перед правительством новые задачи и усиливает персональную ответственность каждого члена кабмина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:33
Политика
Германия стала председателем Совета Евросоюза
С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года.
News.ru вчера в 04:40