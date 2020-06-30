Экономика
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились
Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке. Накануне американские индексы завершили три месяца с лучшим результатом более чем за 20 лет. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,2%, предвещая небольшое снижение в начале торгов.
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Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Финмаркет30 июня в 05:02
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Здоровье
Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
Известия Мордовии вчера в 09:15
Кино
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 30 июня в 08:46
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
МедиаПоток вчера в 05:12
Политика
В Забайкалье 72,92% избирателей поддержали поправки к Конституции
За принятие поправок к Конституции РФ в Забайкалье, по предварительным итогам голосования, высказались 74,92% избирателей, против - 24,22%, сообщили РИА Новости в избиркоме Забайкальского края.
РИА Новости 00:40
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
Здоровье
Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже
Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Киберспорт
«Нам нужен Железный Человек»: Вышел релизный трейлер Iron Man VR
CyberSport.ru вчера в 11:37
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила до 42,37 доллара за баррель
По состоянию на 13:07 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов североморской нефти марки Brent увеличилась на 2,7%, до 42,37 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 07:14
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com вчера в 01:13
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Политика
В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент обработаны 65% протоколов. «За» высказались более 77% граждан.
МИР 24 вчера в 17:31
Кино
Теория: звезда «Как я встретил вашу маму» может стать злодеем в «Матрице 4»
Известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся во франшизу, но в фильме будет и масса новых артистов, в связи с чем возникла теория, что один из них станет главным антагонистом в "Матрице 4".
Popcornnews.ru 01:00
Происшествия
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Политика
Российский регион высказался против поправок в Конституцию
Ненецкий автономный округ, по предварительным данным, стал единственным регионом России, жители которого проголосовали против внесения поправок в Конституцию.
Уралинформбюро 00:47
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29