Экономика

ПРАЙМПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились

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Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке. Накануне американские индексы завершили три месяца с лучшим результатом более чем за 20 лет. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,2%, предвещая небольшое снижение в начале торгов.
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