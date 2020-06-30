Экономика
ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились
Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке. Накануне американские индексы завершили три месяца с лучшим результатом более чем за 20 лет. Фьючерсы на S&P 500 просели на 0,2%, предвещая небольшое снижение в начале торгов.
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Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Киберспорт
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Недвижимость
«Два месяца без доходов бесследно не пройдут»
В конце любой экономической цепочки стоит потребление.
Коммерсантъ 18:00
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Авто
Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)
ИноСМИ 17:57
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает OLED-телевизоры для консолей Sony PlayStation 5
Поскольку консоли нового поколения, согласно заявлению разработчиков, поддерживает высокую частоту обновления, данный режим может означать поддержку 120 Гц, но, возможно, речь идет о каких-то дополнительных фишках, сделанных совместно с Microsoft и/или Sony.
Srnsk 17:05
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Спорт
Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima
Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
Матч ТВ 29 июня в 10:58
Шоу-бизнес
40-летняя Виктория Боня призналась, что ей нравится одиночество
40-летняя Виктория Боня призналась, что ей нравится одиночество Напомним, на прошлой неделе Виктория призналась, что ее экс-бойфренд болен.
Вокруг ТВ 29 июня в 03:37
Космос
Астрономы показали таинственно пропавшую звезду
Астрономы показали таинственно пропавшую звезду в карликовой галактике Кинмана.
РЕН ТВ вчера в 09:39
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
Игры
The Last of Us: Part II могла стать игрой с открытым миром – Нил Дракманн рассказал о создании эксклюзива PlayStation 4
Srnsk 13:23
Наука
Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa 04:53
Общество
Жителей Подмосковья призвали отказаться от воздушных шариков
В ведомстве заявляют, что к ним поступают обращения от граждан, обеспокоенных ущербом окружающей среде, который наносится в результате запуска в небо гелиевых шаров, фонариков и светошаров в ходе публичных мероприятий или по инициативе отдельных людей.
Оka.fm 11:00
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU 09:22
Футбол
«Сельта» со Смоловым крупно проиграла «Мальорке» в чемпионате Испании
Поединок состоялся в 33-ем туре чемпионата Испании.
CT news 01:54
Космос
Скончался один из научруков телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Заместитель директора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Известия 18:45
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com 09:43
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Происшествия
Мексиканские бандиты расстреляли 24 человека в реабилитационном центре
Politico.mx В мексиканском городе Гуанахуато по меньшей мере 24 человека погибли в результате нападения вооруженных преступников на реабилитационный центр.
РЕН ТВ 20:05
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Армия и оружие
В Европе скачок радиации связали с Россией
Сильный скачок радиационного фона, установленный специалистами в северной части Европы, связали с вероятными последствиями испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник».
Evo-rus.com 13:33
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Минтранс России опровергает данные о том, что авиационные рейсы из РФ в Турцию возобновятся с 15 июля.
ToDay News Ufa 13:46
Общество
Более 69% протоколов на голосовании по Конституции обработали в Москве
В Москве обработали более 69% протоколов на очном голосовании по поправкам в Конституции.
ТВ Центр 17:38
Наука
Неизвестная частица обнаружена в ЦЕРН
Пока не ясно, является ли новая частица «истинным тетракварком», то есть системой из плотно связанных четырех кварков, или она состоит из двух обычных пар.
Naked Science 13:59
Технологии
Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки
Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 вчера в 05:38