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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются

Росбалт
ПРАЙМ
DP.RU
ФАН
Экономика сегодня
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в четверг на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Росбалт

Фондовые торги в США завершились снижением индексов

Росбалтвчера в 01:10
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях пакета мер по стимулированию экономики

ТАСС16:30
ПРАЙМ

Американские биржи в основном снижаются на статистике по рынку труда

ПРАЙМвчера в 10:25
DP.RU

Срочно нужны бюджетные стимулы

DP.RUвчера в 13:15
Финмаркет

Индексы фондового рынка США снизились в среду на 0,8-1,2%

Финмаркетвчера в 00:59
ФАН

Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились на фоне страха перед COVID-19

ФАНвчера в 23:48
Экономика сегодня

Индексы в Нью-Йорке снизились на фоне роста случаев COVID-19

Экономика сегоднявчера в 20:29

Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Басманный суд Москвы в четверг избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, запрет определенных действий в качестве меры пресечения.
ТАССвчера в 08:35

Около 65 тыс. жителей Подмосковья решили бросить курить

В 2019-2020 гг. около 65 тыс. жителей Московской области обратились к врачам с намерением бросить курить, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
Радио 1вчера в 10:55

Глава Фонда капремонта Магаданской области задержан за взятку

Следственное управление СКР по Магаданской области сообщает о задержании исполняющего обязанности генерального директора "Фонда капитального ремонта" региона по подозрению в получении взятки.
Московский Комсомолецвчера в 20:02

«Депрессия — удел бездельников»: высказывание Дубцовой вызвало бурные обсуждения в Сети

«Депрессия — заболевание, которого, к сожалению, люди еще стесняются, и многие боятся обращаться за лечением вот именно из-за таких Дубцовых, которые ляпнут, что депрессия — удел бездельников», — высказался пользователь с ником Е.М. Его комментарий стал одним из самых популярных.
WMJ.ruвчера в 12:54

Макрон заявил о желании принять меры для защиты наследия Карабаха

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 19 ноября, провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном и заявил о желании принять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха.
Известиявчера в 14:14

В УрФУ создали модель для выявления и лечения стеноза артерий

Екатеринбург, 19 ноября 2020, 13:22 — REGNUM Коллектив учёных Уральского федерального университета (УрФУ) разработал математическую модель для диагностики и лечения ишемической болезни сердца, вызванной стенозом артерий.
REGNUMвчера в 05:22

«Бураны» на Байконуре находятся на балансе казахстанской частной компании

Позже глава госкорпорации пояснил журналистам, что второй летный образец "Бурана", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет владельца и договорится с ним.
ТАСС18 ноября в 02:36

Ишемическая болезнь сердца увеличивает риск смерти от COVID-19

Бойцов считает, что данные официальной статистики о том, что в 33% случаях коронавирус не стал основной причиной смерти и не повлиял на нее косвенно, в дальнейшем могут быть пересмотрены.
Российская газета18 ноября в 05:35