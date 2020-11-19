«Депрессия — удел бездельников»: высказывание Дубцовой вызвало бурные обсуждения в Сети

«Депрессия — заболевание, которого, к сожалению, люди еще стесняются, и многие боятся обращаться за лечением вот именно из-за таких Дубцовых, которые ляпнут, что депрессия — удел бездельников», — высказался пользователь с ником Е.М. Его комментарий стал одним из самых популярных.