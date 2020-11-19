Басманный суд Москвы в четверг избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, запрет определенных действий в качестве меры пресечения.
В 2019-2020 гг. около 65 тыс. жителей Московской области обратились к врачам с намерением бросить курить, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
«Депрессия — заболевание, которого, к сожалению, люди еще стесняются, и многие боятся обращаться за лечением вот именно из-за таких Дубцовых, которые ляпнут, что депрессия — удел бездельников», — высказался пользователь с ником Е.М. Его комментарий стал одним из самых популярных.
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 19 ноября, провел переговоры по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном и заявил о желании принять меры для защиты религиозного и культурного наследия Нагорного Карабаха.
Екатеринбург, 19 ноября 2020, 13:22 — REGNUM Коллектив учёных Уральского федерального университета (УрФУ) разработал математическую модель для диагностики и лечения ишемической болезни сердца, вызванной стенозом артерий.
Позже глава госкорпорации пояснил журналистам, что второй летный образец "Бурана", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет владельца и договорится с ним.