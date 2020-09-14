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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.В источнике
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ОБЗОР: Фондовые индексы США начали неделю с повышением

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Индексы в Нью-Йорке росли на фоне роста интереса к акциям технологических компаний

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Американский рынок акций демонстрирует мажорный настрой

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Основные индексы Нью-Йоркской биржи выросли

ИА Красная Веснавчера в 11:27
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Топ-6 компаний, акции которых выросли более чем на 10% за неделю

Financial Oneвчера в 11:23
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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

REGNUMвчера в 16:57

Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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Мама Тимати закрыла комментарии после развода сына с Решетовой

Ранее информационный портал «Территория новостей» писал о том, как на расставание Тимати с Решетовой отреагировала его бывшая девушка Алёна Шишкова, которая является матерью его первого ребёнка: девочки Алисы.
Территория новостей13 сентября в 01:09
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Герои фильма «Форсаж 9» отправятся в космос

Слухи о возможности расширения сюжета фильма за пределы Земли появлялись еще при съёмках «Форсаж 7». Однако теперь эту информацию о космическом полете героев подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнительница роли Летти, возлюбленной Доминика Торрето.
Вечерний курьер12 сентября в 01:33
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
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Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30

Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло признан самым сексуальным тренером Серии А. Опрос проводился итальянским сайтом знакомств Joyclub.Первые строчки рейтинга выглядят следующим образом:1. Андреа Пирло ("Ювентус") — 23% голосов2.
Soccer.ruвчера в 14:35

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъвчера в 18:37
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