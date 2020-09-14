Фьючерсы на индексы США растут на 1% и более на новостях компаний
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Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно повышаются в понедельник на новостях о многомиллиардных сделках с участием компаний из США, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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