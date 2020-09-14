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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США растут на 1% и более на новостях компаний

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно повышаются в понедельник на новостях о многомиллиардных сделках с участием компаний из США, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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ИА Красная Весна

Основные индексы Нью-Йоркской биржи выросли

ИА Красная Весна11:27
Financial One

Топ-6 компаний, акции которых выросли более чем на 10% за неделю

Financial One11:23
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности на прошлой неделе

ТАСС10:18
REGNUM

Уолл-стрит среагировал на финансовые отчёты американских IT-компаний

REGNUM12:23
Финмаркет

Американский рынок акций демонстрирует мажорный настрой

Финмаркет10:22
ПРАЙМ

Фондовые биржи США растут более чем на 1% на новостях о многомиллиардных сделках компаний

ПРАЙМ10:17

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40

Зенит — Арсенал (Тула) 2:1 (2-й тайм)

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 17:47 — REGNUM 14 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 7-го тура Российской премьер-лиги 2020/21 встретятся «Зенит» и тульский «Арсенал».
REGNUM10:47

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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