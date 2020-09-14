Nasdaq преодолел 11 000 пунктов на открытии Уолл-стрит
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В настоящий момент индексы Уолл-стрит ещё далеки от исторических максимумов начала сентября, однако уже практически оправились от падения прошлой недели. Читайте также: Неделя на Уолл-стрит закончилась в «смешанном настроении»В источнике
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