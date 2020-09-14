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REGNUM
REGNUM

Nasdaq преодолел 11 000 пунктов на открытии Уолл-стрит

В настоящий момент индексы Уолл-стрит ещё далеки от исторических максимумов начала сентября, однако уже практически оправились от падения прошлой недели. Читайте также: Неделя на Уолл-стрит закончилась в «смешанном настроении»В источнике
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ИА Красная Весна

Основные индексы Нью-Йоркской биржи выросли

ИА Красная Весна11:27
Financial One

Топ-6 компаний, акции которых выросли более чем на 10% за неделю

Financial One11:23
REGNUM

Уолл-стрит среагировал на финансовые отчёты американских IT-компаний

REGNUM12:23
Финмаркет

Американский рынок акций демонстрирует мажорный настрой

Финмаркет10:22
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли после периода волатильности на прошлой неделе

ТАСС10:18
ПРАЙМ

Фондовые биржи США растут более чем на 1% на новостях о многомиллиардных сделках компаний

ПРАЙМ10:17

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна10:55
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Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).
Ведомости07:01
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Минторг США вместе с Росатомом хочет продлить соглашение о приостановке следствия по урану

Министерство торговли США утверждает, что вместе с российской госкорпорацией "Росатом" выступило с инициативой о продлении до 2040 года соглашения о приостановке антидемпингового расследования по поставкам урана из РФ, срок действия которого истекает в конце текущего года.
ТАССвчера в 20:09