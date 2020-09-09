Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78 процента, до 3331,86 пункта, тогда как промышленный Dow снизился на 2,25 процента, до 27 500,69 пункта. Падение котировок технологических компаний шло на широком фронте. Так, акции Apple упали на 6,73 процента, до 112,82 доллара.

РИА Новости вчера в 16:24