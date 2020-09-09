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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США растут после обвала бирж на 2-4% накануне

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду в рамках коррекции, восстанавливаясь после вчерашнего обвала бирж на 2-4%, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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РИА Новости

Американские биржи упали

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78 процента, до 3331,86 пункта, тогда как промышленный Dow снизился на 2,25 процента, до 27 500,69 пункта. Падение котировок технологических компаний шло на широком фронте. Так, акции Apple упали на 6,73 процента, до 112,82 доллара.
РИА Новостивчера в 16:24
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REGNUM

Фондовый рынок США начал расти после нескольких дней падения

REGNUM10:32
ПРАЙМ

Фондовые биржи США заметно восстанавливаются после трехдневного падения

ПРАЙМ10:06
РИА Новости

Американские биржи упали

РИА Новостивчера в 16:24
Аргументы и Факты

Американские биржи упали

Аргументы и Факты17:40
ФедералПресс

В США продолжают падать биржи

ФедералПресс17:11
ИА Красная Весна

Американские рынки вернулись к резкому падению после мер смягчения

ИА Красная Веснавчера в 16:49
Профиль

Упали акции американских компаний

Профиль17:55

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
4,2K

Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс08:51
4

Сбербанк и Mail.ru Group займутся готовкой

Партнеры получат контроль в сервисе "Кухня на районе" Совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group "О2О холдинг" получит 84,7% в сервисе экспресс-доставки еды "Кухня на районе", основанном выходцами из Рокетбанка.
Коммерсантъ08:35
5

Стимуляция мозга улучшает показатели людей с дислексией

Согласно исследованию, опубликованному Сильвией Марчезотти и Анн-Лиз Жиро из Женевского университета в журнале PLOS Biology, восстановление нормальных паттернов ритмической нейронной активности посредством неинвазивной электрической стимуляции мозга устраняет дефицит обработки звука и повышает точность чтения у взрослых с дислексией.
MedikForum.ru00:12