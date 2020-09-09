Фьючерсы на индексы США растут после обвала бирж на 2-4% накануне
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду в рамках коррекции, восстанавливаясь после вчерашнего обвала бирж на 2-4%, свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
Американские биржи упали
Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78 процента, до 3331,86 пункта, тогда как промышленный Dow снизился на 2,25 процента, до 27 500,69 пункта. Падение котировок технологических компаний шло на широком фронте. Так, акции Apple упали на 6,73 процента, до 112,82 доллара.
РИА Новостивчера в 16:24
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