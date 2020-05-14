Экономика
Finam.RuТорги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории
В среду, 13 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют негативную динамику в первой половине торговой сессии на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что восстановление экономики, по всей вероятности, будет происходить дольше, чем ожидалось ранее.
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Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Общество
Минпромторг: магазины могут не обслуживать покупателей без масок
Клиенты сетевых ритейлеров пожаловались в социальных сетях на отказ обслуживать покупателей без масок.
Коммерсантъ 16:18
Шоу-бизнес
Собчак показала поедающего кору деревьев Богомолова
Собчак опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео. Богомолов в весеннем лесу изображал жука-короеда.
ФАН 14:58
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru 14:32
Здоровье
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb 16:04
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль вчера в 04:45
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Общество
В Троице-Сергиевой лавре умер пятый насельник с коронавирусом
В Троице-Сергиевой лавре умер 45-летний насельник иеромонах Модест (Панченко), у которого подтвердился коронавирус, пишет в Telegram рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 16:02
Игры
Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки»
Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.
3DNews 08:00
Экономика
Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов
Получить субсидию на выплату зарплат теперь можно после погашения задолженности по налогам, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на канале "Россия 24".
Российская газета 06:01
Общество
Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru 15:12
Здоровье
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Во Франции зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки, опасного детского заболевания, которая может быть связана с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 16:25
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
Политика
Трамп внёс кандидатуру Дейтона на должность посла США на Украине
Вашингтон, 14 мая 2020, 23:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп официально внёс на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона для назначения его на должность посла на Украине, сообщает 14 мая пресс-служба Белого дома.
REGNUM 16:41
Политика
Медведчук назвал Украину «дойной коровой» для МВФ
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) будет давить на украинские власти.
Газета.Ru 15:12
Экономика
Владимир Путин предложил списать налоги для малого и среднего бизнеса
Владимир Путин предложил списать пострадавшему от пандемии бизнесу все квартальные налоги, за исключением НДС.
Телеканал Архыз 24 16:17
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Вести.Ru 15:29
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32