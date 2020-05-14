В среду, 13 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют негативную динамику в первой половине торговой сессии на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что восстановление экономики, по всей вероятности, будет происходить дольше, чем ожидалось ранее.

Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории

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