Экономика

ИзвестияИзвестияБиржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Американские биржи закрылись в среду в красной зоне из-за заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
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Закрепление индекса МосБиржи над отметкой 2600 пунктов будет позитивным сигналом

Finam.Ru07:25

Биржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Известиявчера в 17:19

Ключевые индексы США обвалились после выступления главы ФРС

РЕН ТВ00:45

Фондовые индексы США снижаются в пределах 1,8% из-за опасений за перспективы экономики

ПРАЙМ10:15

Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

REGNUM10:22

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

ТАССвчера в 16:35

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

News.ru11 мая в 10:30
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
1,2K
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
1,3K
Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Политика

Трамп пригрозил Китаю полным прекращением отношений

Соединенные Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
РИА Новости 09:25
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Общество

В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских вскрывать машины

Кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людей, а также оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
РЕН ТВ вчера в 05:09
4,3K
Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Футбол

Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
24
Происшествия

Завершено расследование дела курского вора в законе

Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
1
Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Политика

Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса

Посольство Китая на Украине прокомментировало иск украинской общественной организации на госсовет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса.
Взгляд.ру 10:26
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
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Общество

Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить.
Life.ru 10:34
32
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
53
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Здоровье

В Чебоксарах приостановлена работа Федерального центра травматологии

В Чебоксарах приостановлена работа Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования по прямому назначению.
Чувашский народный сайт 10:12
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
34
Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
33
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
48
Кино

Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном твиттер-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
3
Общество

ВЦИОМ: инцидент на акции «Бессмертный полк онлайн» осудили 83% россиян

Ридус 07:05
6
Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
83
Политика

На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон

Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
25
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Lenta.ru вчера в 04:09
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу

Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
5
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