Экономика
ПРАЙМФьючерсы на индексы США растут в ожидании выступления главы ФРС
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Общество
Российские водители фур объявили забастовку на границе с Китаем
По заявлению председателя профсоюза перевозчиков Приморского края Петра Куприянова, водители фур были вынуждены пойти на данные меры из-за того, что они застряли на границе, а также в связи с тем, что пункт пропуска не реконструируют, как планировалось.
Апрал 01:17
Транспорт
РЖД увеличила глубину продаж билетов на ряд поездов до 90 дней
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) на летний период увеличили глубину продаж билетов на некоторые поезда до 90 дней.
Известия 03:50
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через перчатки
Риск заразиться коронавирусом через перчатки существует, если трогать лицо руками.
Lenta.ru 02:04
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Авто
В России летом стартуют продажи китайского минивэна GAC
Китайская компания GAC, которая в декабре пришла в Россию с единственным кроссовером GS8, уже этим летом может расширить свою линейку минивэном GN8 и паркетником GS5.
Автоновости дня вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Сябитова удивлена большим размером пенсии Гузеевой
RuNews24.ru 05:20
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в первом квартале текущего года, пишет агентство Catalys.
Live24 12 мая в 04:43
Общество
В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
В России выявили менее 11 тысяч случаев коронавируса за сутки
За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 43 512 пациентов, 2116 человек скончались. Новые случаи выявили в 83 регионах.
Рамблер 12 мая в 03:37
Общество
Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Космос
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год
Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.
ТАСС вчера в 18:59
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Здоровье
За сутки коронавирус в Ростовской области выявили ещё у 78 человек
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 78 человек и достигло 2111, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:03
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Здоровье
Врач указал на особенное свойство коронавируса вызывать ухудшение
Как сообщает MedikForum.ru, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов указал на особенное свойство коронавируса – он может вызывать сразу резкое ухудшение самочувствия человека.
MedikForum.ru 05:53
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Стало известно, почему отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
Стало известно, почему стало хуже Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба.
Спорт день за днем 05:39
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Кино
Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 12 мая в 15:24