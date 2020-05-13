Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на индексы США растут в ожидании выступления главы ФРС

Общество Российские водители фур объявили забастовку на границе с Китаем По заявлению председателя профсоюза перевозчиков Приморского края Петра Куприянова, водители фур были вынуждены пойти на данные меры из-за того, что они застряли на границе, а также в связи с тем, что пункт пропуска не реконструируют, как планировалось. 2

Транспорт РЖД увеличила глубину продаж билетов на ряд поездов до 90 дней Компания «Российские железные дороги» (РЖД) на летний период увеличили глубину продаж билетов на некоторые поезда до 90 дней.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 524

Здоровье Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 9

Авто В России летом стартуют продажи китайского минивэна GAC Китайская компания GAC, которая в декабре пришла в Россию с единственным кроссовером GS8, уже этим летом может расширить свою линейку минивэном GN8 и паркетником GS5. 2

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2K

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года Смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в первом квартале текущего года, пишет агентство Catalys. 36

Общество В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.

Общество Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил о необходимости снижения цен на российский газ.

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 15

Космос Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.

Здоровье За сутки коронавирус в Ростовской области выявили ещё у 78 человек В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 78 человек и достигло 2111, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 613

Здоровье Врач указал на особенное свойство коронавируса вызывать ухудшение Как сообщает MedikForum.ru, главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов указал на особенное свойство коронавируса – он может вызывать сразу резкое ухудшение самочувствия человека. 437

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,7K

Общество Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 99

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 18