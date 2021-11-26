ПРАЙМФьючерсы на фондовые индексы США падают на опасениях очередного коронавирусного штаммаФьючерсы на фондовые индексы США в пятницу резко падают на опасениях по поводу нового штамма коронавируса из Африки, предрекая обвал на открытии основных торгов, свидетельствуют данные торгов.ПРАЙМПо состоянию на 15.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 2,21%, до 34954 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,71%, до 4618,25 пункта.ПРАЙМФондовая биржа в Нью-Йорке, крупнейшая в мире, в пятницу после выходного в День Благодарения открылась стремительным падением котировок, согласно данным торгов к 17:35 мск.Smotrim.ruВсемирная организация здравоохранения в пятницу созвала экстренное заседание из-за нового штамма.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЧто ждет рубль: на биржах США паника при открытииSmotrim.ru10:24Основные индексы на биржах в США падают на фоне сообщений о новом штамме коронавирусаТАСС10:01Черный лебедь в Черную пятницу: мировые акции давно уже так не падалиProfinance.ru05:38Фьючерсы на фондовые индексы США падают на опасениях очередного коронавирусного штаммаПРАЙМ07:49Показать ещёОценить3Поделиться