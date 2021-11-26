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Фьючерсы на фондовые индексы США падают на опасениях очередного коронавирусного штамма

Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу резко падают на опасениях по поводу нового штамма коронавируса из Африки, предрекая обвал на открытии основных торгов, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
По состоянию на 15.39 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 2,21%, до 34954 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,71%, до 4618,25 пункта.
ПРАЙМ
Фондовая биржа в Нью-Йорке, крупнейшая в мире, в пятницу после выходного в День Благодарения открылась стремительным падением котировок, согласно данным торгов к 17:35 мск.
Smotrim.ru
Всемирная организация здравоохранения в пятницу созвала экстренное заседание из-за нового штамма.
ПРАЙМ

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Фьючерсы на фондовые индексы США падают на опасениях очередного коронавирусного штамма
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