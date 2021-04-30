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Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на инфляционных опасениях

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне обострения опасений относительно ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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