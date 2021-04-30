Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на инфляционных опасениях
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне обострения опасений относительно ускорения инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Американский рынок акций снижается после достижения S&P 500 рекордного уровня накануне
Финмаркет30 апреля в 10:10
Фондовый рынок США в четверг вырос, индекс S&P 500 обновил рекордный максимум
Интерфакс30 апреля в 00:01
Индекс S&P 500 достиг рекордных показателей на фоне отчетности Apple и Facebook
ТАСС29 апреля в 17:11