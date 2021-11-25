Средние спотовые цены на газ в Европе в прошлом месяце подскочили более, чем на 45% по сравнению с показателями сентября, также до 1100 долларов, что стало историческим максимумом за время наблюдений, с начала 2015 года.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери обеспокоился тем, что новый штамм коронавируса «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, передаёт РИА Новости.
"Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года", - говорится в указе.