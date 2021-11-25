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Фьючерсы на газ в Европе в первый час торгов дешевеют до $1030

Во вторник цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 90,695 евро за МВт.ч, то есть $1054 за тысячу кубометров.
Финмаркет
Средние спотовые цены на газ в Европе в прошлом месяце подскочили более, чем на 45% по сравнению с показателями сентября, также до 1100 долларов, что стало историческим максимумом за время наблюдений, с начала 2015 года.
РИА Новости
Стоимость контракта "на день вперёд", по данным Spot TTF, за неделю увеличилась на 3,4%, почти до 1018 долларов с поставкой в субботу и воскресенье.
РИА Новости
Общий рост цены газа в Европе по сравнению с началом дня составляет более 3%.
ТАСС

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