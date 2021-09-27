Будьте в Плюсе

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник выросли на 11%, до 943 долларов за 1 тысячу кубов

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за 1 тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и к окончанию торговой сессии превысила 940 долларов за 1 тысячу кубометров, что почти на 100 долларов больше расчётной цены пятницы.В источнике

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе снова обновила рекорд
Газета.Ruвчера в 13:33
Цена на газ в Европе обновила рекорд
ТАССвчера в 12:31
Стоимость газа на торгах в Европе превысила 1060 долларов
Аргументы и Фактывчера в 12:29
Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд и превысила 1050 долларов за тысячу кубов
РИА Новостивчера в 11:56
Цена газа в Европе превысила планку в $1050
Вестник Кавказавчера в 11:51
Цена фьючерсов на газ в Европе закрылась на уровне $1057,3 за тысячу кубометров
ПРАЙМвчера в 13:22
Цена газа в Европе превысила 1040 долларов за 1 тыс. кубометров
Взгляд.рувчера в 04:18

Интересное

ПФР разъяснил порядок получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений

Мужчины при достижении 60 лет и женщины при достижении 55-ти имеют право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений, сообщили в отделении ПФР по Нижегородской области.
РИА Новостивчера в 14:34

Только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в ОИ-2022 без отбывания карантина

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что только вакцинированные спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) без 21-дневного карантина.
Чемпионатвчера в 15:04

В Киеве назвали наглой реакцию Венгрии на скандал с газом

Власти Венгрии показали свою наглость, реагируя на претензии из Киева в связи с заключением контракта на поставку газа из России в обход Украины, написал 29 сентября бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол в статье для издания «Главред».
REGNUM20:13