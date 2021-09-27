Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за 1 тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и к окончанию торговой сессии превысила 940 долларов за 1 тысячу кубометров, что почти на 100 долларов больше расчётной цены пятницы.В источнике
Власти Венгрии показали свою наглость, реагируя на претензии из Киева в связи с заключением контракта на поставку газа из России в обход Украины, написал 29 сентября бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол в статье для издания «Главред».