Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за 1 тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и к окончанию торговой сессии превысила 940 долларов за 1 тысячу кубометров, что почти на 100 долларов больше расчётной цены пятницы.

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