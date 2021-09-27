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Фьючерсы на газ в Европе в понедельник выросли на 11%, до 943 долларов за 1 тысячу кубов

Цены на газ в Европе снова превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов на бирже ICE.
Российская газета
Прошлый исторический максимум был достигнут на торгах накануне — более 1040 долларов.
РИА Новости
На прошлой неделе «Газпром» не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода Ямал — Европа на будущий месяц.
РБК
Кремль считает, что цены сбалансирует запуск «Северного потока-2».
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