На прошлой неделе «Газпром» не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода Ямал — Европа на будущий месяц.
Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru.
Идея о ежегодных выплатах из маткапитала Счетная палата приводит результаты опросов российских семей, которые показывают, что больше половины россиян выступают за расширение опций по распоряжению маткапиталом.