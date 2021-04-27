Фьючерсы на индексы США слабо меняются в ожидании корпоративных новостей
Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительную смешанную динамику во вторник в ожидании новых корпоративных отчетностей американских компаний, в том числе некоторых технологических гигантов, свидетельствуют данные торгов.В источнике
Подробнее о событии
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Финмаркетвчера в 02:33
Утренний видеообзор фондового рынка «ФИНАМ». 27.04.2021. Рынок ждёт отчётности BigTech
Глас Народавчера в 03:46