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Фьючерсы на индексы США слабо меняются в ожидании корпоративных новостей

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительную смешанную динамику во вторник в ожидании новых корпоративных отчетностей американских компаний, в том числе некоторых технологических гигантов, свидетельствуют данные торгов.В источнике
ПРАЙМ
ФАН
Financial One

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Американские биржи закрылись без существенных колебаний

ПРАЙМвчера в 16:51

Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями

ФАНвчера в 05:21

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Финмаркетвчера в 02:33

Утренний видеообзор фондового рынка «ФИНАМ». 27.04.2021. Рынок ждёт отчётности BigTech

Глас Народавчера в 03:46

Мировые рынки находятся в нерешительности из-за предстоящего заседания ФРС

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Что интересного было в отчетности Intel, Snap и Biogen

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Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленно

REGNUMвчера в 19:11
Интересное

NASA: Горные породы Марса оказались пригодными для поддержания жизни микробов

Астробиологи в Лаборатории реактивного движения NASA готовы опубликовать в журнале Phys.org работу с утверждением, что на Марсе возможна жизнь Американские ученые из космического агентства NASA заявили о существовании условий для жизни на Марсе.
Регион onlineвчера в 04:07

Корабль США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров

Патрульный корабль ВМС США Firebolt произвел предупредительные выстрелы из-за приближения к нему в Персидском заливе быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана.
ТАСС18:34

«Локомотив» и «Спартак» бегут за Лигой чемпионов. На четвертое место — четыре претендента

«Локомотив» (52 очка) и «Спартак» (50) продолжают гонку за вторым местом в Лиге чемпионов, а еще четыре команды имеют равное количество очков (по 46) и зарубятся за четвертое место.
Спорт-Экспресс26 апреля в 02:10

Беглов рассказал Путину о подготовке спортивной инфраструктуры для Евро-2020 в Петербурге

Футбольная инфраструктура в Санкт-Петербурге осталась в хорошем состоянии после прошедшего в 2018 году чемпионата мира, это позволит в кратчайшие сроки подготовить базы для размещения и тренировок трёх дополнительных команд на Евро-2020.
Life.ruвчера в 14:33

Минтруд разъяснил порядок оплаты труда с 4 по 7 мая

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — заявили в ведомстве.
RT на русском26 апреля в 09:58