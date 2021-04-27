Беглов рассказал Путину о подготовке спортивной инфраструктуры для Евро-2020 в Петербурге

Футбольная инфраструктура в Санкт-Петербурге осталась в хорошем состоянии после прошедшего в 2018 году чемпионата мира, это позволит в кратчайшие сроки подготовить базы для размещения и тренировок трёх дополнительных команд на Евро-2020.