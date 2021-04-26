Минэнерго не увидело связи между пандемией и задержкой ввода «мусорных» ТЭС

Минэнерго не увидело связи между пандемией и задержкой ввода "мусорных" ТЭС Как выяснил "Ъ", Минэнерго не поддержало автоматическую отмену штрафов за задержку ввода пяти мусоросжигающих электростанций "РТ-Инвеста" (входит в "Ростех") в Подмосковье и Казани на год.