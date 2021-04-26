Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях за мировую экономику
Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник в связи с опасениями за перспективы мировой экономики в свете вспышек коронавируса в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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