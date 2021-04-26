Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях за мировую экономику

Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник в связи с опасениями за перспективы мировой экономики в свете вспышек коронавируса в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.В источнике
ПРАЙМ
ФАН
Financial One

Подробнее о событии

Биржевые индексы Уолл-стрит вновь завершили день разнонаправленно

REGNUM19:30

Американские биржи закрылись без существенных колебаний

ПРАЙМвчера в 16:51

Торги для индексов S&P 500 и Nasdaq завершились рекордными показателями

ФАНвчера в 05:21

Что интересного было в отчетности Intel, Snap и Biogen

Financial Oneвчера в 04:33

Утренний видеообзор фондового рынка «ФИНАМ». 27.04.2021. Рынок ждёт отчётности BigTech

Глас Народавчера в 03:46

Мировые рынки находятся в нерешительности из-за предстоящего заседания ФРС

Finam.Ruвчера в 03:30

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Финмаркетвчера в 02:33
Интересное

В Британии почтовых работников увольняли и сажали из-за компьютерных сбоев

Британский апелляционный суд отменил обвинительные приговоры 39 сотрудникам отделений британской почтовой компании Post Office, ошибочно обвиненным в мошенничестве с бухгалтерией из-за проблем с ИТ-системой Horizon.
Российская газета26 апреля в 16:47