Джей Зи рассказал о воспитании детей с Бейонсе в редком интервью

Бейонсе и Джей Зи крайне редко делятся подробностями семейной жизни и еще реже появляются с младшими детьми на публике, но недавно рэпер и продюсер разоткровенничался в интервью и рассказал о своем главном принципе в отошении к подрастающему поколению.