ПРАЙМФьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигацийФьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне роста доходности гособлигаций страны, свидетельствую данные торгов.В источникеПРАЙМРБКПодробнее о событии«Фридом Финанс»: Рынок завершает неделю ростомSIA.ru21:08Фондовые рынки в США изменились незначительноТАССвчера в 10:16«Мемные» акции снова растут: бумаги GameStop взлетели на 21%РБКвчера в 11:00Фондовые индексы США закрылись разнонаправленноПРАЙМ21:06Показать ещёОценить3КомментироватьПоделиться