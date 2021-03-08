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Фьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигаций

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне роста доходности гособлигаций страны, свидетельствую данные торгов.В источнике
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РБК
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«Фридом Финанс»: Рынок завершает неделю ростом

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Иверсен раскритиковал Большунова за поведение на финише марафона

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о действиях россиянина Александра Большунова в воскресной гонке на 50 километров классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
РИА Новостивчера в 04:01