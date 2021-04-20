Фьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигаций
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник при возобновлении роста доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Утренний видеообзор фондового рынка «ФИНАМ». 20.04.2021.Заявка на новые рекорды
Глас Народавчера в 03:40
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Интерфакс19 апреля в 00:01
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SIA.ru18 апреля в 21:01