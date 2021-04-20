Причиной крушения Су-30СМ в Казахстане могло быть столкновение со стаей птиц

Комиссия по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана 16 апреля в качестве одной из версий рассматривает столкновение истребителя со стаей птиц.