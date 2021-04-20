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ПРАЙМ

Фьючерсы на индексы США снижаются на росте доходности гособлигаций

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник при возобновлении роста доходности гособлигаций, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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RuNews24.ru
BFM.ru
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