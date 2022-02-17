ВедомостиФьючерсы на золото подорожали до $1900 впервые с июня прошлого годаСтоимость апрельских фьючерсов на золото в ходе торгов 17 февраля приблизилась к отметке в $1900 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex.ВедомостиЦена золота в четверг подскочила до максимума с прошлого июня из-за очередного роста напряженности между Россией и Украиной и опасений начала вооруженного конфликта, пишет MarketWatch.ИнтерфаксК 20:08 мск цена золота замедлила рост до 1,47% и составила $1 899,1 за тройскую унцию.ТАССНа Мосбирже среди акций золотодобывающих компаний в четверг к 20:08 мск росли бумаги "Полюса" (+2,55%) и Polymetal (+2,42%).ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАННавигатор КировРБК ИнвестицииНовые ИзвестияКомсомольская правдаЭкономика сегодняRT на русскомLife.ruПодробнее о событииФьючерсы на золото подорожали до $1900 впервые с июня прошлого годаВедомостивчера в 13:06Золото подорожало до $1,9 тыс. на фоне геополитической напряженностиКоммерсантъвчера в 12:58Цена золота достигла максимума с июняТАССвчера в 08:44Стоимость золота превысила отметку в 1900 долларов впервые с 10 июняПРАЙМвчера в 11:56Стоимость золота впервые с июня превысила $1900 за унциюFinam.Ruвчера в 12:17Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитикиИнтерфаксвчера в 10:41Стоимость золота поднялась выше $1900 за унциюRT на русскомвчера в 12:14Показать ещёОценить8Поделиться