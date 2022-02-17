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Фьючерсы на золото подорожали до $1900 впервые с июня прошлого года

Стоимость апрельских фьючерсов на золото в ходе торгов 17 февраля приблизилась к отметке в $1900 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex.
Ведомости
Цена золота в четверг подскочила до максимума с прошлого июня из-за очередного роста напряженности между Россией и Украиной и опасений начала вооруженного конфликта, пишет MarketWatch.
Интерфакс
К 20:08 мск цена золота замедлила рост до 1,47% и составила $1 899,1 за тройскую унцию.
ТАСС
На Мосбирже среди акций золотодобывающих компаний в четверг к 20:08 мск росли бумаги "Полюса" (+2,55%) и Polymetal (+2,42%).
ТАСС

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Фьючерсы на золото подорожали до $1900 впервые с июня прошлого года
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