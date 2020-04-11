Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиG20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке

Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
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с чего всё началось

G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке

Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.
РИА Новостивчера в 19:48

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Ученые доказали эффективность онлайн-обучения

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