Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.

с чего всё началось

Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.

G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке

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