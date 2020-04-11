Энергетика
РИА НовостиG20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
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с чего всё началось
Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.РИА Новостивчера в 19:48
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G20 договорились создать группу по реагированию на ситуацию на энергорынке
RT на русскомвчера в 20:34
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РБК 05:34
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В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
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В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23