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КоммерсантъКоммерсантъG20 подготовит план по улучшению качества трансграничных платежей

Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
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Страны G20 намерены подготовить план по доступности трансграничных платежей

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G20 к октябрю подготовит план по повышению доступности трансграничных платежей

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