Коронавирус
КоммерсантъG20 подготовит план по улучшению качества трансграничных платежей
Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
RT на русском 05:28
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым
"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.
Интерфакс 05:50
Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Общество
Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов
Республиканцы отдали дань его памяти в социальной сети Twitter, однако прикрепили к своим постам фотографию другого афроамериканца — Элайджи Каммингса, который умер в прошлом году.
Слово и Дело 05:14
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 102 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 18 июля 2020, 11:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 102 человека.
REGNUM вчера в 04:19
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Общество
На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка топлива в реактор нового блока
Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока.
РИА Новости 05:48
Общество
В Израиле в ходе акций протеста задержали 28 человек за нарушения
Иерусалим, 19 июля 2020, 09:26 — REGNUM В ходе массовых акций протеста, которые состоялись вечером 18 июля в Иерусалиме и Тель-Авиве, за нарушение порядка было задержано 28 человек.
REGNUM 02:26
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 03:37
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Общество
В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
РИА Новости 05:40
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
РБК вчера в 08:57
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Наука
Вместо «ртути» в «термометре» растений оказался специфический белок
В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи делают вывод о том, что сигнал начинать цветение из-за приближающихся холодов растения посылают, руководствуясь концентрацией белка NTL8, зависящей от скорости роста.
Популярная механика 16 июля в 04:35
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14