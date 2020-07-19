Коронавирус
КоммерсантъG20 подготовит план по улучшению качества трансграничных платежей
Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
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Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Здоровье
Четыре федеральные клиники возвращаются к обычному режиму работы
Как писал «Доктор Питер», с 27 июля возобновит работу Городская многопрофильная больница №2. с 20 июля плановую помощь начнут оказывать в Детской городской больнице святой Ольги и больнице святителя Луки.
Доктор Питер 05:24
Происшествия
Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
REGNUM вчера в 15:25
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Территория новостей 03:12
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Кино
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
РИА Новости 04:19
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
Армия и оружие
Движение «Азов» превратило Украину в маяк для неонацистов всего мира
Главным центром подготовки неонацистов на Украине португальское издание называет полк «Азов» (экстремистская структура, запрещена в РФ).
Военное обозрение 04:49
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 вчера в 11:18
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
Kursk.com 04:33
Происшествия
Из-за жары на Урале загорелся заповедник «Денежкин камень»
Огненная стихия охватила и заповедник "Денежкин Камень", который находится на севере Свердловской области.
Российская газета 03:15
Спорт
Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в России
Как сообщается в новом тексте документа, отныне будет нельзя использовать восстановленные и подержанные запчасти при ремонте автомобиля.
Avtovesti.com 05:49
Общество
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
Футбол
«Манчестер Сити» может установить новый трансферный рекорд
Английский клуб хочет подписать защитника "Атлетико" Хосе Хименеса.
Soccer.ru 05:23
Происшествия
В Калининградской области за сутки выявили 15 случаев коронавируса
15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Гаджеты
Представлена европейская версия смартфона Redmi 9 от Xiaomi
Faktom вчера в 09:01
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05