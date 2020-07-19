Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъG20 подготовит план по улучшению трансграничных платежей

Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Страны G20 намерены подготовить план по доступности трансграничных платежей

RT на русском05:53

Центробанки G20 к октябрю разработают план по упрощению трансграничных платежей

ФедералПресс05:49

Центробанки G20 подготовят к октябрю план по повышению скорости трансграничных плат

ТАСС04:56

G20 к октябрю представит план по повышению доступности трансграничных платежей

Известия05:09

На G20 обсудили пути восстановления экономической и финансовой стабильности

ИА Красная Весна06:03

G20 подготовит план по улучшению трансграничных платежей

Коммерсантъ05:40

G20 к октябрю подготовит план по повышению доступности трансграничных платежей

ПРАЙМ04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Футбол

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России

"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
1,7K
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
103
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Территория новостей 03:12
2
Происшествия

В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане

Российская газета 05:43
78
Политика

В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса

Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
76
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
2,1K
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

RT на русском вчера в 04:49
5,4K
Футбол

Стоичков: «„Барселона“ потратила миллиард евро и не получила ничего»

«Барселона» потратила миллиард евро и не получила ничего.
Sport24.ru 06:45
Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
REGNUM вчера в 15:25
781
Наука

Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

РИА Новости 01:44
373
Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
96
Спорт

40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры

RT на русском 00:20
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
9
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
74
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
566
Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
RuNews24.ru 16 июля в 09:28
1
Общество

Четыре федеральных стационара Петербурга вернутся к штатной работе

С 27 июля к штатной работе вернутся четыре федеральных стационара Петербурга.
Питерские заметки 06:35
1
Экономика

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ru 17 июля в 05:24
259
Общество

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов

Накануне.Ru 06:45
Происшествия

Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

Газета.Ru 05:36
3
Гаджеты

AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA

Как известно, в 2019-м назад на рынок вышли видеокарты AMD Navi, и потому теперь, спустя год, «красная» команда решила напомнить о себе.
Игромания.ру 04:49
8
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

LiveSport.ru 16 июля в 07:54
2
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
57
Шоу-бизнес

Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

Газета.Ru 05:55
80
Футбол

Игрок «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян будет выступать за сборную Армении, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 08:32
Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

МИР 24 16 июля в 20:53
5
Общество

Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье, 19 июля.
Известия 05:32
1
Происшествия

На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
9
Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное