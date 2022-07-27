Страны-участницы G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерены ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на со ссылкой на высокопоставленного чиновника из G7.
Правительство ФРГ дало согласие на прямую продажу Украине 100 гаубиц немецкого производства, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на представителя немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Сокращение поставок российского газа в Европу в связи с проблемами с передачей турбин Siemens для "Северного потока" в Россию сделала Евросоюз бессильным перед президентом России Владимиром Путиным, считает Росс Кларк, написавший материал для журнала The Spectator.