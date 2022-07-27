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G7 допустила, что ограничения на цены на нефть из России введут к 5 декабря

Ограничения цен на нефть из России могут быть введены к 5 декабря, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в G7.
РИА Новости
"Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время", - заявил источник.
ТАСС
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа.
Finam.Ru
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае введения ценового потолка, который окажется ниже затрат на добычу ресурса.
DP.RU

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