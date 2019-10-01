Шоу-бизнес

РБКРБКГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В ведомстве добавили, что по административному законодательству на выяснение всех обстоятельств положено два месяца.
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с чего всё началось

«Мне насрать на вас». Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского

Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга. Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.
Фонтанка.Рувчера в 09:48

Подробнее о событии

ГИБДД проверит информацию о неправильно припаркованном автомобиле Боярского

Телепрограммавчера в 13:25

Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга

КП - Санкт-Петербургвчера в 16:58

«Мне насрать на вас»: Михаил Боярский бросил Mercedes на встречной полосе

StarHit.ruвчера в 13:00

ГИБДД проверяет сообщения о грубом нарушении ПДД Боярским

Piter.tvвчера в 23:22

Михаил Боярский открестился от незаконной парковки на Большой Конюшенной

Петербургский дневниквчера в 10:53

Кто тут еще каналья? ГИБДД проверит «мушкетерскую парковку» на Невском

Фонтанка.Рувчера в 10:49

Появилось видео того, как Боярский припарковался на встречке Невского проспекта

78.ruвчера в 11:30
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Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU вчера в 04:11
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 12:06
Происшествия

Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая

Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Кино

Netflix опубликовала трейлер своего самого дорогого боевика

REGNUM вчера в 16:38
Армия и оружие

Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером

В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.
Discover24 вчера в 04:14
Интернет

В WhatsApp начали тестировать функцию исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений. Об этом сообщает издание The Verge.
Life.ru вчера в 13:14
Политика

Тимошенко заявила, что «формула Штайнмайера» недопустима для Украины

Возглавляемая бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» считает недопустимыми «формулу Штайнмайера» и её подписание, прямо угрожающее национальной безопасности страны, указано в заявлении, размещённом 1 октября на официальной странице партии в Facebook.
REGNUM вчера в 15:01
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Общество

Детские онкологи центра Блохина начали увольняться

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
Век вчера в 09:52
Здоровье

Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды

Московский Комсомолец вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Заворотнюк сдержит обещание и выступит на телевидении

News.ru вчера в 23:48
Здоровье

ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Футбол

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:32
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

Известия вчера в 17:47
Гаджеты

В Сети опубликованы изображения планшета Microsoft Surface 7

Astera вчера в 05:57
Происшествия

Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров

Сотрудник РИА Новости Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным

Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
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Политика

Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru вчера в 14:06
Космос

Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно

Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 29 сентября в 03:08
Экономика

«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым

Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru вчера в 03:57
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
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В России ужесточили критерии для получения кредитов

Изменения коснутся обращений на сумму свыше 10 000 рублей.
Ореанда-Новости вчера в 10:36
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Общество

В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»

Вести.Ru 00:18
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Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ вчера в 14:54
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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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