В комментариях петербуржцы пишут, что мушкетёрский автомобиль не впервые встречается на улицах Петербурга припаркованным в нетрадиционных местах. Напомним, Большая Конюшенная улица, возле которой поставил машину Боярский, регулярно фигурирует в новостях «Фонтанки» о некорректной парковке.

с чего всё началось

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В ведомстве добавили, что по административному законодательству на выяснение всех обстоятельств положено два месяца.

ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Кино Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Армия и оружие КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Единоборства Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.

Единоборства Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Здоровье Россиянам перестало нравиться качество медпомощи Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Космос Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Общество Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.

Политика Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».

Армия и оружие Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров» Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Футбол Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина Встречу екатерибургского «Урала» и петербургского «Зенита» рассудит судейская бригада во главе с рефери Николаем Волошиным из Смоленска.

Недвижимость Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».

Происшествия Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.

Происшествия В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Технологии «ВКонтакте» запустит свою образовательную платформу "ВКонтакте" объявила о создании образовательной платформы, где любой желающий сможет бесплатно размещать свои курсы.

Происшествия Туриста из РФ задержали в Таиланде из-за сувенирных банкнот Российский гражданин был задержан полицией Таиланда после того, как подарил местным жителям игрушечные деньги.