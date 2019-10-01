Шоу-бизнес

РБКРБКГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. В ведомстве добавили, что по административному законодательству на выяснение всех обстоятельств положено два месяца.
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с чего всё началось

«Мне насрать на вас». Михаил Боярский прокомментировал мушкетёрскую парковку на встречной полосе Невского

Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга. Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.
Фонтанка.Ру09:48

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Незаконную парковку Михаила Боярского проверят в ГИБДД Петербурга

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«Мне насрать на вас»: Михаил Боярский бросил Mercedes на встречной полосе

StarHit.ru13:00

Михаил Боярский открестился от незаконной парковки на Большой Конюшенной

Петербургский дневник10:53

ГИБДД проверит информацию о неправильно припаркованном автомобиле Боярского

Телепрограмма13:25

Очевидцы: Боярский припарковал свой Mercedes на встречке в центре Петербурга

Санкт-Петербургские ведомости10:22

Кто тут еще каналья? ГИБДД проверит «мушкетерскую парковку» на Невском

Фонтанка.Ру10:49

Появилось видео того, как Боярский припарковался на встречке Невского проспекта

78.ru11:30
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Киев должен закрепить особый статус Донбасса в конституции Украины - Мирошник

"Формула Штайнмайера" включает в себя ряд обязательств Украины, включая вопрос о предоставлении особого статуса республикам Донбасса, который должен быть имплементирован в украинское законодательство во всех его формах, и в том числе закреплен в конституции страны, подчеркнул Мирошник.
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Фильм «К звездам» возглавил российский прокат

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США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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Опубликованы фото Су-57 с неизвестным контейнером

В «Твиттере» были размещены новые снимки боевого самолета Су-57, на которых пользователи заметили странный подвесной контейнер неизвестного назначения.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на таблоид

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"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Мошенники знают о суммах уплаченных налогов 20 млн россиян

По данным специалистов в области безопасности, информация оказалась в сети в мае 2018 года.
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В NASA заявили, что человечество не готово обнаружить жизнь на Марсе

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Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
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Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
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Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска

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Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера

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Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье

В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
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Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

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Михаил Боярский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец. Народный артист РСФСР. Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С 1988 по 2007 год - художественный руководитель созданного им театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге.
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