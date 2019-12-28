Политика

RT на русскомRT на русскомГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 17:52

Подробнее о событии

В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по киберпреступности

Известия05:37

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью

RT на русском05:11

ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Интерфаксвчера в 17:59

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

РБКвчера в 18:26

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями

ТАССвчера в 18:23

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о киберпреступности

Коммерсантъвчера в 18:31

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

РИА Новостивчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Спорт

Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде

Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
РИА Новости 07:21
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Футбол

«Барселона» нашла альтернативу Мартинесу в чемпионате Нидерландов

Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
Матч ТВ 05:15
Наука

Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать

Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
N+1 25 декабря в 05:32
Происшествия

С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Lenta.ru 04:12
Религия

В Русской православной церкви решили изменить правила крещения детей

Как сообщает пресс-служба Русской православной церкви, Синод РПЦ принял решение внести изменения в правила проведения ряда таинств, включая крещение.
Московский Комсомолец 26 декабря в 18:41
Армия и оружие

Минобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение

Ореанда-Новости 05:03
Шоу-бизнес

Дана Борисова высказалась о бывшем муже

Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале. Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине.
News.ru 02:02
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
REGNUM 04:23
Происшествия

В Подмосковье в ходе сдачи норм ГТО скончалась школьница

Сдача норм ГТО по плаванию среди школьников в Воскресенске обернулась трагедией, сообщает «Подмосковье сегодня».
ProstoProSport 05:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Происшествия

В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Lenta.ru 07:50
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Прокуратура Читы требует от краевой психиатрической больницы надлежащей охраны территории в связи с повторным побегом двух судимых пациентов, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.
Интерфакс 02:15
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 26 декабря в 02:00
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Газета.Ru 06:39
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК вчера в 01:00
Финансы

Курс доллара пошел на разворот

Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» полагает, что курс рубля вчера ослаб к доллару и евро в том числе и из-за возвращения на валютный рынок американских биржевых игроков.
Expert.ru вчера в 00:20
Единоборства

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
МИР 24 02:35
Армия и оружие

Единая космическая система обнаружила пуски 64 баллистических ракет

Единая космическая система провела успешные натурные работы по обнаружению пусков баллистических ракет и ракет-носителей.
ТАСС 05:20
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru 26 декабря в 07:12
Общество

Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы

В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
BFM.ru 06:52
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru вчера в 08:30
Хоккей

Михеев получил порез руки коньком в матче с «Нью-Джерси»

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 В третьем периоде травму получил нападающий «Торонто» Илья Михеев.
Чемпионат вчера в 22:23
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
iReactor вчера в 16:46
Происшествия

Подлежащих обмену с ЛДНР харьковчан суд приговорил к пожизненному заключению

Новостной фронт 06:03
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Авто

В Турции создан собственный автомобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Автоновости дня 02:54
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
РБК 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное