Политика
RT на русскомГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Спорт
Йохёуг выиграла масс-старт «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Норвежка Тереза Йохёуг победила в масс-старте на 10 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", объединяющей три этапа Кубка мира.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
«Барселона» нашла альтернативу Мартинесу в чемпионате Нидерландов
Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
Наука
Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать
Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины.
Религия
В Русской православной церкви решили изменить правила крещения детей
Как сообщает пресс-служба Русской православной церкви, Синод РПЦ принял решение внести изменения в правила проведения ряда таинств, включая крещение.
Армия и оружие
Минобороны РФ потратило 1,5 триллиона рублей на вооружение
Шоу-бизнес
Дана Борисова высказалась о бывшем муже
Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале. Кроме того, Борисова обратилась к своей дочери — Полине.
Футбол
Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Иван Игнатьев перешел в казанскую команду «Рубин».
Происшествия
В Подмосковье в ходе сдачи норм ГТО скончалась школьница
Сдача норм ГТО по плаванию среди школьников в Воскресенске обернулась трагедией, сообщает «Подмосковье сегодня».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Прокуратура Читы требует от краевой психиатрической больницы надлежащей охраны территории в связи с повторным побегом двух судимых пациентов, сообщает в субботу пресс-служба краевой прокуратуры.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Финансы
Курс доллара пошел на разворот
Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер» полагает, что курс рубля вчера ослаб к доллару и евро в том числе и из-за возвращения на валютный рынок американских биржевых игроков.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Армия и оружие
Единая космическая система обнаружила пуски 64 баллистических ракет
Единая космическая система провела успешные натурные работы по обнаружению пусков баллистических ракет и ракет-носителей.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Общество
Во время ремонта из штаб-квартиры MI6 пропали секретные документы
В Лондоне во время ремонта в штаб-квартире британской разведки MI6 строители потеряли секретные планы здания с описанием всех систем его безопасности.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Хоккей
Михеев получил порез руки коньком в матче с «Нью-Джерси»
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 В третьем периоде травму получил нападающий «Торонто» Илья Михеев.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Происшествия
Подлежащих обмену с ЛДНР харьковчан суд приговорил к пожизненному заключению
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Авто
В Турции создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.