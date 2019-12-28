Политика
RT на русскомГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров подал в отставку со своего поста по собственному желанию.
Происшествия
Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Москву
Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося накануне в Казахстане, расшифруют в Москве.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Мутко заявил о решении всех жилищных проблем в Тулуне
Ранее, 28 декабря Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации Тулуна поручил принять меры, для того чтобы специалисты сферы ЖКХ не переезжали из города.
Общество
Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве
На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Политика
Председатель Еврокомиссии осудила санкции против «Северного потока-2»
С критикой санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2" выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кино
В российский кинопрокат выходит комедия «Холоп» Клима Шипенко
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Единоборства
Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов
Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Экономика
В Южно-Сахалинске решили снизить уровень бедности
Для достижения обозначенной цели в настоящий момент ведется комплексная работа по нескольким направлениям, в том числе центром занятости областного центра для снижения уровня безработицы и недопущения оплаты труда ниже МРОТ, установленного в Южно-Сахалинске — 23 688 рублей.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Единоборства
Емельяненко оказался легче соперника на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко оказался на 11 килограммов легче своего противника Куинтона Джексона накануне поединка в Японии.
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
В Крыму полагают, что реакция американской стороны по поводу запуска ж/д сообщения с Крымом была вполне ожидаема и вызвана завистью.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова порадовала публику предновогодним шпагатом в бане
У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Технологии
VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Театры
Волгоградский НЭТ открывает новую страницу своей истории
Приглашение журналистов на открытый откровенный разговор связано не столько с уже ушедшими в прошлое событиями, происходившими с НЭТом после ухода из жизни основателя театра, сколько с желанием нового административного и художественного руководства рассказать о последних позитивных переменах в жизни творческого коллектива и намеченных путях дальнейшего развития популярного в городе театра.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Армия и оружие
США испытают новый гиперзвуковой комплекс
Недавно, напомним, Владимир Путин заявил о лидерстве страны в разработке гиперзвуковых комплексов.
Экономика
Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Футбол