Политика
RT на русскомГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Экономика
Минтруд РФ: с 1 января индексация пенсий будет произведена на 6,6%
На сайте Минтруда РФ опубликовано сообщение, в котором содержится информация о пенсиях, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС
Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
Хоккей
Михеев госпитализирован с порезом руки с матча НХЛ против «Нью-Джерси»
Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Спорт
Тверская лыжница поборется за призы «Тур де Ски»
По словам нынешнего наставника тверской лыжницы Юрия Бородавко, пока Наталья недостаточно хорошо себя чувствует в горах: у нее еще нет той быстроты, которая необходима для отличных выступлений в спринте.
Происшествия
В Свердловской области ограбили автозаправку
В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке
Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Футбол
«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 26 декабря
В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что ему никогда не нравилась грудь Кудрявцевой
Певец решил повеселить Кудрявцеву, заявив, что все в порядке - ему никогда не нравилась грудь телеведущей.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»
Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Армия и оружие
Milliyet (Турция): те, кто пассивно наблюдает за трагедией в Идлибе... (Milliyet)
Обращает на себя внимание тот факт, что президент Эрдоган в своем выступлении в Малайзии пожаловался на безразличие в том числе исламского мира к этому вопросу.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Здоровье
В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.