Политика

RT на русскомRT на русскомГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

RT на русскомвчера в 18:41

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о киберпреступности

Коммерсантъвчера в 18:31

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

РИА Новостивчера в 17:52

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Известиявчера в 18:25

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями

ТАССвчера в 18:23

ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Интерфаксвчера в 17:59

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

РБКвчера в 18:26
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Политика

В Вене начались переговоры России и Украины по газу

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
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Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
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Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 25 декабря в 06:40
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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
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Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС

Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
LiveSport.ru вчера в 06:13
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При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:45
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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РБК 26 декабря в 06:12
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В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
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Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.
РИА Новости вчера в 23:43
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Российский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Илья Михеев получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси Девилз".
РИА Новости 00:19
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
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По словам нынешнего наставника тверской лыжницы Юрия Бородавко, пока Наталья недостаточно хорошо себя чувствует в горах: у нее еще нет той быстроты, которая необходима для отличных выступлений в спринте.
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В Свердловской области ограбили автозаправку

В результате нападения пострадал охранник автозаправочной станции (АЗС), мужчина доставлен в больницу, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в пятницу.
ТАСС вчера в 12:31
Политика

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Российская газета вчера в 13:51
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INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

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Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
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РИА Новости вчера в 04:58
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В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru вчера в 06:10
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«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru вчера в 17:06
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МЧМ-2020 по хоккею: результаты матчей 26 декабря

В стартовом матче россияне проиграли Чехии со счетом 3:4. Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Спорт-Экспресс 26 декабря в 12:02
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Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
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Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
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Газета.Ru вчера в 05:54
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Обращает на себя внимание тот факт, что президент Эрдоган в своем выступлении в Малайзии пожаловался на безразличие в том числе исламского мира к этому вопросу.
ИноСМИ вчера в 04:18
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Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
Алтапресс вчера в 10:16
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