Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.

ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

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