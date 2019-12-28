Политика
RT на русскомГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
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с чего всё началось
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 17:52
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Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче звезд НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс», нападающий Александр Овечкин отказался принимать участие в матче всех звезд НХЛ-2020.
Политика
Додон рассказал, что Путин научил его защищать интересы страны
Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что глава российского государства Владимир Путин научил его защищать интересы страны и принимать непростые решения.
Экономика
Минтруд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Министерство труда распространило сообщение, в котором подтверждается, что с 1 января 2020 года будет произведение индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 6,6%. Это затронет около 31 млн российских пенсионеров.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами
Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисы
Семья продолжающей бороться с онкологией головного мозга Анастасии Заворотнюк в резкой форме отреагировала на грязные слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Политика
Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Александр Емельяненко дал согласие Рамзану Кадырову провести с ним бой.
Происшествия
При пожаре в ЖК «Алые Паруса» в Москве погибли два человека
Общество
Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Здоровье
Петр Мордовской: «Важно убрать эту продукцию с полки и из-под полки»
В субботу, 28 декабря в правительстве Бурятии зампред по вопросам безопасности Петр Мордовской провел заседание, на котором профильные ведомства отчитались о результатах работы по выявлению и изъятию из продажи никотиносодержащих смесей.
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Сотрудники ФСИН сегодня, 28 декабря, сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины, сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки
В Камышлове грабитель ранил охранника заправки. Неизвестный выстрелил из автомата. Мужчина забрал деньги и скрылся.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Хоккей
Пулккинен перешел из минского «Динамо» в московское
По данным минского клуба, сумма оказалась одной из самых больших в истории ХК. Детали соглашения московского «Динамо» с финном неизвестны.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Транспорт
Правительство одобрило новый штраф для автомобилистов
В России уже в ближайшее время введут новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге.
Космос
Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами
Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Происшествия
В Крыму бойцовая собака напала на ребенка
Спорт
Главное событие лыжного сезона: в Швейцарии стартует «Тур де Ски»
Престижная лыжная многодневка "Тур де Ски", объединяющая три этапа Кубка мира, стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде.