Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.

ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

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