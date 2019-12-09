Политика

RT на русскомRT на русскомГенассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей». Об этом информирует постоянное представительство Украины при ООН, передаёт РИА Новости Крым.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

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