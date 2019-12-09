Политика
RT на русскомГенассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей». Об этом информирует постоянное представительство Украины при ООН, передаёт РИА Новости Крым.
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Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис отложила помолвку из-за секс-скандала вокруг ее отца
Принц Эндрю оказался вовлечен в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми, включая несовершеннолетних, для сексуальной эксплуатации.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Экономика
Почему российские компании выводят акции с биржи
Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук разводятся после 7 лет брака
Напомним, что за прошедшие годы в семье Бондарчуков произошло много изменений. Развелись и родители Сергея — Федор и Светлана.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Политика
«Нафтогаз» не откажется от претензий к «Газпрому» после переговоров
"Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА "Новости".
Футбол
«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хоккей
Георгиев стал первой звездой матча «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
Орлов считает, что Дзюба «насилует себя»
Обо всем рассказал комментатор Геннадий Орлов, который высказался по поводу оскорблений в адрес Артема Дзюбы.
Армия и оружие
Шойгу назвал сроки перевооружения армии
Общество
Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме
Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в Бирмингеме рождественское граффити.