Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать405
с чего всё началось
Ряд стран в Генеральной ассамблее (ГА) ООН не поддержали предложенный российской стороной текст резолюции о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщается на сайте постоянного представительства России при ООН
.
Газета.Ruвчера в 23:44

Подробнее о событии

России отказали в снятии санкций ради борьбы с коронавирусом

Lenta.ru01:43

Постпредство РФ при ООН оценило отказ стран по отмене санкций

Известия00:26

ГА ООН приняла резолюцию о солидарности в борьбе с COVID-19

Российская газетавчера в 20:43

Пять участников ООН блокировали российскую резолюцию по борьбе с коронавирусом

Росбалт00:34

Запад выступил в Генассамблее ООН против предложения России отказаться от санкций

ТАССвчера в 23:16

В ГА ООН отвергли предложения России по резолюции о борьбе с пандемией

Газета.Ruвчера в 23:44

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

РИА Новостивчера в 23:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Газета.Ru вчера в 20:52
Общество

Роскачество призвало не использовать наличные деньги в период пандемии

В период пандемии коронавируса следует отказаться от наличных платежей и пользоваться банковскими картами, так как купюры могут быть переносчиками инфекции.
Газета.Ru 02:00
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до конца апреля

В связи с чем президент принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля. Всем работникам должны сохранить заработную плату.
Городские новости. Красноярск вчера в 10:06
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Общество

Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Газета.Ru 02:01
Общество

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

В Саратовской области подтвердились еще 4 случая коронавируса

В Саратовской области подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:36
Футбол

Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»

Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Спорт-Экспресс вчера в 14:50
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор вчера в 09:03
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Общество

Ростех разработал маски для защиты от вирусов и микробов

Эксперты Ростеха разработали маски-респираторы защищающие от вирусов и любых типов микроорганизмов, которые распространяются воздушно-капельным путем.
АБН 01:58
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Экономика

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

Общие потери экономики от пяти нерабочих недель по консервативной оценке составят 2–2,5% ВВП, считает Табах.
РБК вчера в 15:14
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В РФ зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса

В России зарегистрирована новая тест-система для выявления коронавирусной инфекции, ее производством займется "ДНК-Технология".
Газета.Ru 01:47
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews 01 апреля в 11:27
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное