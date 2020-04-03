Коронавирус
РИА НовостиВ ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
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с чего всё началось
Ряд стран в Генеральной ассамблее (ГА) ООН не поддержали предложенный российской стороной текст резолюции о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщается на сайте постоянного представительства России при ООН.Газета.Ruвчера в 23:44
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