Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. Об этом говорится в материалах организации.

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Наука В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. 91

Энергетика Цена WTI стала отрицательной впервые в истории Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones. 17

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 3

Происшествия В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался. 14

Общество Автор «Черного лебедя» рассказал мире после пандемии В конце марта Талеб заявил, что не считает непредсказуемым событием появление коронавируса нового типа и его быстрое распространение по миру.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 3,8K

Происшествия В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.

Общество Доктор Мясников заявил, что уже переболел коронавирусом Официальный представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, доктор Александр Мясников заявил, что уже переболел COVID-19. 685

Энергетика Цена нефти WTI вернулась к положительному значению Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.

Хоккей НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом» Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс».

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 295

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,4K

Общество В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с распространением коронавируса.

Энергетика Саудовская Аравия может начать снижение добычи раньше оговоренного мая Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти в самое ближайшее время, раньше оговоренного мая; такое решение рассматривается после того, как стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Происшествия В Липецке грузовик съехал с дороги и врезался в дерево В Липецке на улице Жуковского днем в половине третьего 60-летний водитель грузовика «Вольво»не справился с управлением и врезался в дерево.

Общество В России объяснили рост числа заражений коронавирусом Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. 844

Экономика Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. 16