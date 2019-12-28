Политика

NewInformNewInformГенассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью

Резолюция предполагает учреждение ГА ООН межправительственного комитета экспертов, представляющего все регионы. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию, направленную на противодействие киберпреступности, несмотря на претензии США.
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ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, невзирая на противодействие со стороны США, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 17:52

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ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

РБКвчера в 18:26

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью

RT на русском05:11

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о киберпреступности

Коммерсантъвчера в 18:31

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ТАССвчера в 18:23

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Интерфаксвчера в 17:59

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

РИА Новостивчера в 17:52
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Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

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