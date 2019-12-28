Политика
РБКГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Документ поддержали 79 стран, еще 60 стран высказались против, воздержались 33, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
Общество
Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 14
Число погибших в результате крушения самолета под Алма-Аты увеличилось до 14 человек, сообщили в мэрии города.
Армия и оружие
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
Наука
Малярийные комары чувствуют токсины при помощи лапок
Как сообщает ToDay News Ufa, изучая малярийных комаров ученые из Ливерпульской школы тропической медицины выяснили, почему насекомые остаются не уязвимыми для инсектицидов.
Спорт
Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
С вечера субботы и до конца дня 6 января для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" перекроют ряд улиц в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.
Культура
Элтон Джон, Роджер Тейлор и Стив Маккуин получили почетные британские ордена
Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин вошли в число лиц, награжденных самыми почетными из орденов Великобритании, включая орден Британской Империи.
Здоровье
Самарским геям и проституткам разрешили сдавать кровь
Запрет вызвал широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях, после чего станция переливания крови разрешила быть донорами представителями группы риска.
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Авто
Suzuki представит в Токио спецверсии Jimny, Hustler и Swift
Стоит сказать, что спецсерия Sierra Marine будет демонстрироваться на выставке на пару с небольшой лодкой Jimny S17.
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
США, выходя из соглашений, минимизируют правовые рамки, которые сковывали их действия на международной площадке.
Космос
Рогозин рассказал о замечаниях к российской ракете для полетов на Луну
Российская ракета для полетов на Луну получила множество замечаний, их устранят в ходе технического проектирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об испытаниях комплекса ПВО «Гибка-С»
Как сообщает "Красная звезда", в Министерстве обороны России рассказали о проведении испытаний комплекса управляемого вооружения противовоздушной обороны сухопутных войск "Гибка-С".
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Происшествия
В Благовещенске ищут мужчину с татуировкой на руке
Из особых примет — на правой руке имеется татуировка от плеча до кисти.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Общество
Минобороны РФ повысит пенсии и оклады военнослужащих
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что оклады российских военных поднимутся на 3% в 2020 году, и еще на 4% в 2021-м.
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
Происшествия
Гражданин Германии погиб в ДТП на трассе в Сибири
Как выяснилось, в микроавтобусе находились граждане Германии. В результате ДТП один погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Общество
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Хоккей
Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.