Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Документ поддержали 79 стран, еще 60 стран высказались против, воздержались 33, передает «РИА Новости».

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

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