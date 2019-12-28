Генассамблея ООН, невзирая на противодействие со стороны США, приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, передает корреспондент РИА Новости. За проголосовали 79 стран, против 60, воздержались 33.

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Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Документ поддержали 79 стран, еще 60 стран высказались против, воздержались 33, передает «РИА Новости».

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

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