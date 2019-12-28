Политика

РБКРБКГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Документ поддержали 79 стран, еще 60 стран высказались против, воздержались 33, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН, невзирая на противодействие со стороны США, приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, передает корреспондент РИА Новости. За проголосовали 79 стран, против 60, воздержались 33.
РИА Новости17:52

Подробнее о событии

ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью

RT на русском18:41

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о киберпреступности

Коммерсантъ18:31

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

РИА Новости17:52

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Известия18:25

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями

ТАСС18:23

ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Интерфакс17:59

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

РБК18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Известия 16:00
Происшествия

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Происшествия

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Вести.Ru 21:56
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Армия и оружие

Стартовали госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В стартовали в РФ.
Вечерняя Москва вчера в 10:19
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Авто

Бюджетный кроссовер Renault Triber вышел на новые рынки

Компания Renault начала продажи нового бюджетного трехрядного вседорожника Triber сразу в нескольких странах мира.
Новые автомобили вчера в 00:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

Два человека погибли, еще 15 пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Тбилиси в кювет в Становлянском районе Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 11:45
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости вчера в 23:05
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Газета.Ru 22:23
Общество

Ритейлеры рассказали, какую технику россияне покупали в 2019 году

По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
РИА Новости 19:18
Музыка

Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть

Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
iReactor 14:20
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС 13:37
Технологии

В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах

Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Evo-rus.com 07:56
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ

RuNews24.ru 15:46
Футбол

«Вулверхэмптон» победил «Манчестер Сити», проигрывая со счетом 0:2

Газета.Ru 17:06
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ 21:19
Космос

Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Полит.ру 03:30
Шоу-бизнес

Песков рассказал, что уже больше месяца не видел свою супругу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что уже больше месяца не пересекался со своей супругой Татьяной Навкой из-за работы.
iReactor 21:40
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Политика

На Украине рассказали об импорте картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства Иван Томич заявил, что Украина сильно зависит от импорта сельскохозяйтсвенной продукции и в частности вынуждена импортировать картофель из африканских стран.
RT на русском 21:49
Наука

Лучшее за день. 27 декабря

Как быстро можно «включить» электрический ток, где раскинется «Долина Менделеева» и каким образом вес может помочь в борьбе с раком, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Индикатор 15:29
Футбол

Анчелотти попросил руководство «Эвертона» приобрести Инсинье

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти попросил руководство клуба приобрести форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Soccer.ru 15:18
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com вчера в 04:39
Происшествия

В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное