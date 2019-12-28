Политика

РБКРБКГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Документ поддержали 79 стран, еще 60 стран высказались против, воздержались 33, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с киберпреступностью

РИА Новости17:52

ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Интерфакс17:59

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции для борьбы с киберпреступлениями

ТАСС18:23

ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

РБК18:26

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о киберпреступности

Коммерсантъ18:31

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

Известия18:25

ГА ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью

RT на русском18:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" заявил, что он и другие создатели не ставили задачу дать оценку событиям того времени.
Piter.tv 25 декабря в 03:32
Политика

Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
RT на русском 16:37
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Известия 16:00
Авто

УАЗ оснастит «Русский Prado» электронным ручником

Car.ru 09:57
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:21
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

Культуромания 10:58
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС 14:33
Происшествия

Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки

Газета.Ru 17:53
Политика

Захарова: «Северный поток-2» не затрагивает США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что газопровод "Северный поток-2" является внутренним делом европейских стран, к которому США не имеют отношения.
Национальная служба новостей 16:55
Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что военные на учениях НАТО отрабатывают сценарий атомной войны.
ФедералПресс 24 декабря в 17:08
Здоровье

Онлайн-брифинг на тему: «Бесплатные диагностические услуги»

Марина Викторовна отвечала на вопросы о диагностических услугах, которые пензенцы могут получать по полису обязательного медицинского страхования, сколько застрахованных в сфере ОМС воспользовались такой возможностью в текущем году и какие изменения ожидаются в 2020 году.
Пенза-взгляд вчера в 02:07
Спорт

Норвежский тренер отнес Большунова и Устюгова к фаворитам «Тур де Ски»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от «Тур де Ски».
Нева Спорт 04:43
Общество

В США школьникам разрешили брать отгул для участия в акциях протеста

Авторы инициативы поясняют, что каждый ученик раз в год теперь официально имеет право взять отгул для «гражданской активности», под которой подразумевается участие в акциях протеста либо поездки для встреч с законодателями в столицу штата, город Ричмонд.
REGNUM 14:46
Экономика

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Газпрома Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выплату российской компанией «Газпром» $2,9 млрд украинскому Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража.
REGNUM 13:13
Хоккей

Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
Bookmaker-ratings.ru 13:55
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:43
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

Вести.Ru 06:10
Футбол

Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге

Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу.
78.ru вчера в 03:20
Шоу-бизнес

Том Хэнкс получил гражданство Греции

Уточняется, что указ о почетной натурализации подписал президент Греции Прокопис Павлопулос.
Газета.Ru 19:39
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета вчера в 00:16
Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ.
Lenta.ru 10:02
Футбол

Педро: «Если „Барселона“ позовет меня, я брошу все»

Нападающий «Челси» Педро признался, что хотел бы вернуться в «Барселону».
Sport24.ru 14:58
Футбол

Бакаев признался, что ему стыдно за результаты «Спартака»

Футболист московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своей реакции на результаты команды в первой части сезона.
РИА Новости 03:34
Общество

Виталий Мутко приехал в Тайшетский район Иркутской области

IrkutskMedia 01:27
Политика

Украина оказалась зависимой от африканского картофеля

Украина оказалась в сильной зависимости от импорта аграрной и продовольственной продукции и не может конкурировать со странами ближнего и дальнего зарубежья.
РЕН ТВ 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное